Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства ТЭС "Ударная"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства ТЭС "Ударная" в одном из самых энергодефицитных регионов России. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, говорится в сообщении ведомства.



Проект строительства тепловой электростанции около села Ударное на Кубани был инициирован Минэнерго России в 2015 году для покрытия дефицита и обеспечения надёжности энергосистемы Юга России, в том числе для поддержания стабильного энергобаланса Крымского полуострова. После отмены в 2017 году первого тендера новое инвестиционное соглашение между правительством Краснодарского края и компанией "Технопромэкспорт" (входит в структуру "Ростеха") о строительстве ТЭС "Ударная" проектной мощностью до 500 МВт было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года.



Участок строительства ТЭС расположен на территории Киевского сельского поселения в Крымском районе Краснодарского края, в 18 км от Крымска. Основной вид топлива, который будет использоваться для энергоустановок проектируемой теплоэлектростанции, - природный газ. Установленная мощность на первом этапе - 50 МВт.



На первом этапе строительства проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен ввод в эксплуатацию двух газотурбинных установок производительностью по 25 МВт со вспомогательными сооружениями.



Наряду с двумя газотурбинными агрегатами на площадке электростанции в рамках первого этапа построят и объекты газового хозяйства, а также здание электротехнических устройств и релейного щита, открытую установку трансформаторов ГТЭС 25 ПА с путями выкатки, очистные сооружения, насосную станцию пожаротушения и иные необходимые объекты.



Ко всем проектируемым зданиям и площадкам технологического оборудования будет организован подъезд автотранспорта. Главный въезд на территорию будет проложен от автодороги село Киевское - хутор Ленинский в Крымском районе Краснодарского края.





"AK&M" от 24.12.2019