Mercedes-Benz отзывает 1.118 тыс. автомобилей в РФ. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат 1.022 тыс. автомобилей Mercedes-Benz GLEc (тип 167), реализованных с 2018 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации. На транспортных средствах необходимо проверить корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей и, при необходимости, его доработать.



Кроме того, отзыву подлежат 96 автомобилей Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), реализованных в 2019 году.



Причиной отзыва транспортных средств является кодирование програмного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации. На транспортных средствах необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 24.12.2019