В Сергиевом Посаде завершено строительство дороги к микрорайону Конкурсный, которая соединяет улицу Парковую с Западным объездом Сергиева Посада. Об этом сообщил подмосковный Минтранс.



Строительство дороги велось с августа 2019 года. Протяжённость дороги составляет порядка 1.1 км. Движение осуществляется по двум полосам с максимально разрешённой скоростью 60 км/ч.



Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности города Сергиев Посад, в рамках которых с 2015 года велось строительство Западного объезда. Масштабный областной проект, общая протяжённость которого превышает 13 км, реализовывался в три этапа. Реализация первого и второго этапов в 2016-2017 годах позволила обеспечить дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и связала Московское шоссе с юго-западной частью. В ноябре 2019 года было запущено движение по третьему этапу, что позволило связать южную и северную части Сергиева Посада, а также обеспечить выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города.



"AK&M" от 24.12.2019