Пассажиропоток на подмосковных автобусах к станциям МЦД увеличился на 5%

Пассажиропоток на автобусах Московской области, следующих к станциям МЦД, увеличился на 5% после запуска первых двух линий диаметров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса.



В настоящее время к станциям МЦД в Подмосковье ходит 248 маршрутов общественного транспорта, обслуживаемые более чем 1.4 тыс. автобусов.



"Проведена масштабная работа по оптимизации существующих маршрутов: сократились интервалы движения автобусов, расписание синхронизировано с расписанием МЦД, увеличена транспортная работа. В результате пассажиропоток на муниципальных и межмуниципальных маршрутах к станциям МЦД увеличился почти на 5% - это порядка 200 тыс. пассажиров в сутки. При этом на 5% снизилось число пассажиров на маршрутах общественного транспорта до метро, - отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, цитируемая в сообщении. - В I квартале следующего года планируется запустить ещё 8 новых маршрутов к станциям. В случае дальнейшего роста пассажиропотока на существующих маршрутах, следующих до станций МЦД, на них будет направлен дополнительный подвижной состав".



Пассажиры МЦД-1 от Одинцова до Лобни могут доехать до станций Одинцово, Лобни и Долгопрудного на 101 маршруте - на них работает 695 автобусов большого, среднего и малого классов. При этом в начале следующего года будут запущены 2 новых маршрута в Одинцово к станциям Одинцово и Баковка: "станция Одинцово - 1 м/р Одинцова", "пл. Баковка - 5 м/р Одинцова". К станции МЦД Лобня будут запущены маршруты "станция Лобня-Дубна" и "станция Лобня-с. Озерецкое (ЖК "Мечта")". В Долгопрудном планируется запустить 1 новый маршрут "пл. Хлебниково- Аксаково".



На МЦД-2 от Нахабино до Подольска пассажиры станций Красногорска и Подольска смогут доехать на 133 маршрутах, которые обслуживаются 706 транспортными средствами. На 6 маршрутах в Красногорске к станциям Павшино, Нахабино и Красногорская увеличен выпуск автобусов на 11 транспортных средств. С начала следующего года будет изменена схема 1 маршрута к ст. Павшино. А в феврале 2020 года будут запущены 3 новых маршрута: к станции Пенягино добавится 1 маршрут, а до станции Нахабино можно будет доехать на 2 новых маршрутах.



Напомним, 9 декабря проезд на МЦД стал платным: на станциях у турникетов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае затруднений. Чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК необходимо активировать карты "Тройка" или "Стрелка"-"Тройка".



"AK&M" от 24.12.2019