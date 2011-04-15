РЖД назначили 1.5 тыс. дополнительных поездов на зимние каникулы

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") на перевозки в новогодние и рождественские каникулы назначен 1461 дополнительный поезд отправлением с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Это на 9% превышает количество дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники в прошлом году. Всего в предстоящие праздники в поездку планируют отправиться около 5 млн пассажиров.



Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут с 28 по 30 декабря 2019 года, а также с 5 по 7 января 2020 года.



Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.



Москву дополнительные поезда свяжут с Санкт-Петербургом, Адлером, Новороссийском, Архангельском, Котласом, Казанью, Ижевском, Кировом, Самарой, Уфой, Пензой, Челябинском, Оренбургом и другими городами. А у жителей и гостей Санкт-Петербурга появится возможность добраться на дополнительных поездах в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Сосногорск, Уфу, Архангельск, Смоленск, Великие Луки и т. д.



При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.



Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



"AK&M" от 24.12.2019