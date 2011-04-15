В Москве построят около 150 км линий и более 60 станций метро к 2026 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Только с 2020 до конца 2022 года в наших планах - строительство 79 км линий, 31 станции и двух электродепо для обслуживания поездов", - сказал он, добавив, что с 2023 года и до конца 2026-го планируется построить ещё 68 км линий, 33 станции и электродепо.



"За эти годы мы завершим строительство Большого кольца метро, продлим Некрасовскую, Сокольническую, Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую, Арбатско-Покровскую линии", - пояснил М.Хуснуллин.



По его словам, также будут построены новые радиусы в Коммунарку, Рублёво-Архангельское и от территории ЗИЛа через Бирюлево до поселения Рязановское в Новой Москве.



"AK&M" от 24.12.2019