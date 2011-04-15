В "Пулково" будет действовать режим седьмой свободы воздуха для полётов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург

В аэропорту "Пулково" с 1 января 2020 года будет действовать режим седьмой свободы воздуха для полётов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Министерством транспорта РФ утверждён список из 30 государств, который в дальнейшем может быть расширен.



"В комплексе с действующими электронными визами и возможностью гибкого управления тарифами на обслуживание в Санкт-Петербурге авиарейсов за рубеж и в Москву, данная мера будет способствовать реализации стратегии развития аэропорта "Пулково" как международного авиахаба. Теперь, имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из "Пулково" и увеличения частот рейсов по существующим направлениям", - отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) Леонид Сергеев, цитируемый в сообщении.



ВВСС уже получили информацию о заинтересованности в выполнении рейсов в аэропорт "Пулково" из стран по седьмой степени свободы от авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



"AK&M" от 24.12.2019