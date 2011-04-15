АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Невского банка

Агентство по страхованию вкладов 25 декабря 2019 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО "Невский банк" (Санкт-Петербург). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через МИнБанк и банк "ФК Открытие", действующие от имени Агентства и за его счёт в качестве банков-агентов.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского банка 13 декабря 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ.







"AK&M" от 24.12.2019