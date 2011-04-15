Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/12/2019
17:55

Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог лекарств

Госкорпорация "Ростех" и Минздрав России запустили официальный и первый в стране открытый онлайн-каталог, в котором содержится информация обо всех зарегистрированных в РФ лекарственных препаратах. Об этом говорится в сообщении сторон.

Платформа, которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств. Разработчиком системы является ООО "НЦЭМ", входящее в структуру "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех".

На сегодняшний день в Едином структурированном справочнике - каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) доступна информация более чем по 140 тыс. уникальных товарных позиций. Данные в систему поступают из Государственного реестра лекарственных средств: при обновлении реестра информация автоматически передаётся в справочник-каталог. Авторизованные пользователи онлайн-справочника могут оставлять свои комментарии по каждой из обозначенных позиций.

Портал предназначен для участников государственных закупок лекарств, производителей препаратов, других участников фармацевтической отрасли и рядовых потребителей. С помощью сайта ЕСКЛП можно ознакомиться с принципами агрегации лекарственных препаратов в закупочные группы и получить сведения об их взаимозаменяемости в рамках госзакупок.

Справочник-каталог входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в составе информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, которую создаёт госкорпорация "Ростех" по заданию Минздрава РФ.

"AK&M" от 24.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100