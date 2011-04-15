Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог лекарств

Госкорпорация "Ростех" и Минздрав России запустили официальный и первый в стране открытый онлайн-каталог, в котором содержится информация обо всех зарегистрированных в РФ лекарственных препаратах. Об этом говорится в сообщении сторон.



Платформа, которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств. Разработчиком системы является ООО "НЦЭМ", входящее в структуру "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех".



На сегодняшний день в Едином структурированном справочнике - каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) доступна информация более чем по 140 тыс. уникальных товарных позиций. Данные в систему поступают из Государственного реестра лекарственных средств: при обновлении реестра информация автоматически передаётся в справочник-каталог. Авторизованные пользователи онлайн-справочника могут оставлять свои комментарии по каждой из обозначенных позиций.



Портал предназначен для участников государственных закупок лекарств, производителей препаратов, других участников фармацевтической отрасли и рядовых потребителей. С помощью сайта ЕСКЛП можно ознакомиться с принципами агрегации лекарственных препаратов в закупочные группы и получить сведения об их взаимозаменяемости в рамках госзакупок.



Справочник-каталог входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в составе информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, которую создаёт госкорпорация "Ростех" по заданию Минздрава РФ.



"AK&M" от 24.12.2019