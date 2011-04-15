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24/12/2019
17:56

В Москве к 2023 году введут три крупных медицинских объекта

В Москве к 2023 году введут три крупных медицинских объекта. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, "речь идёт о лечебно-диагностическом комплексе для клинического центра имени Логинова городского Департамента здравоохранения площадью 69 тыс. кв. м, инфекционном корпусе на территории детской клинической больницы святого Владимира площадью 52 тыс. кв. м и инфекционном лечебно-диагностическом комплексе для Инфекционной больницы N 1 площадью 86 тыс. "квадратов"".

"Всего в 2020-2023 годах планируем построить в столице 67 объектов здравоохранения", - добавил М.Хуснуллин.

"AK&M" от 24.12.2019
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