В Москве к 2023 году введут три крупных медицинских объекта. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, "речь идёт о лечебно-диагностическом комплексе для клинического центра имени Логинова городского Департамента здравоохранения площадью 69 тыс. кв. м, инфекционном корпусе на территории детской клинической больницы святого Владимира площадью 52 тыс. кв. м и инфекционном лечебно-диагностическом комплексе для Инфекционной больницы N 1 площадью 86 тыс. "квадратов"".



"Всего в 2020-2023 годах планируем построить в столице 67 объектов здравоохранения", - добавил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 24.12.2019