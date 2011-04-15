В ЕС цены на продовольствие в ноябре выросли на 0.3%, в РФ - на 0.6%

В ЕС потребительские цены на продовольствие в ноябре 2019 года выросли на 0.3%, в РФ - на 0.6%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Среди стран Европейского союза цены на продукты питания наиболее заметно увеличились в Чехии, на Кипре, в Болгарии (на 1-1.5%). В отдельных странах в ноябре отмечалось снижение цен на продовольствие.



В ЕС наиболее заметно увеличились потребительские цены на овощи; рыбу и морепродукты; мясо и мясопродукты. Среди государств ЕС овощи значительнее всего подорожали за месяц на Кипре (7.5%), в Чехии, Болгарии, Венгрии (3.2-4.5%); рыба и морепродукты - в Эстонии (3.4%), Испании, Венгрии, Словакии (1.1-1.2%); мясо и мясопродукты - в Болгарии (2.2%), Чехии (1.8%), Румынии (1.1%).



В России в ноябре наибольший прирост цен был отмечен на овощи - 6.6% (в среднем



по странам Европейского союза - 0.7%). Цены на молочные изделия, сыры и яйца выросли на 1% (в ЕС - на 0.3%), масла и жиры - на 0.5% (в среднем по ЕС - практически не изменились), хлебобулочные изделия и крупы, а также рыба и морепродукты - на 0.4% (в ЕС - на 0.1% и 0.4% соответственно). Цены на мясо и мясопродукты остались на уровне предыдущего месяца (в ЕС - выросли на 0.4%). Фрукты подешевели на 1% (+0.2%), сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты - на 0.9% (+0.3%).





"AK&M" от 24.12.2019