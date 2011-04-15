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24/12/2019
18:15

Строительство международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" отстаёт от плана на 7 лет, заявляет Счётная палата

Строительство международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" отстаёт от плана на 7 лет. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.

Воссоздание Шёлкового пути откладывается: международный транспортный маршрут "Европа-Западный Китай" будет открыт не раньше 2027 года. При этом по соглашению стран-членов ШОС транспортный коридор на территории РФ должны были запустить не позднее 2020 года.

"Смещение сроков, в том числе связано с изменениями прохождения международного транспортного маршрута. Так, согласно Транспортной стратегии России изначально транспортный коридор должен был пройти по территориям республик Татарстан, Башкирии и Оренбургской области. В июле 2016 года Правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов по итогам анализа эффективности расходования средств на реализацию проекта.

Примечательно, что на момент корректировки российского участка трассы Башкирия и Оренбургская область уже инвестировали в проект 402 млн руб. "Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автодороги "Бавлы-Кумертау" на сумму 300 млн руб., разработан проект планировки и межевания территории под строительство автомобильной дороги Кумертау-Сагарчин на 102 млн руб. Однако в связи с изменением прохождения международного транспортного маршрута результаты указанных работ пока не востребованы", - констатировал В.Богомолов.

Правительство 30 октября 2019 года приняло решение о выделении отдельных этапов строительства автомобильной дороги "Москва-Нижний Новгород-Казань" с завершением работ в 2027 году.

В рамках реализации федерального проекта "Европа-Западный Китай" предусматривается строительство автодорог "Москва-Нижний Новгород-Казань" и "Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга". Однако подтвердить предусмотренный федеральным проектом объём финансовых вложений пока невозможно из-за отсутствия в полном объёме проектно-сметной документации. "Например, по Обходу Тольятти, протяжённость которого составляет почти 100 км, проектно-сметная документация разработана только в отношении мостового перехода через Волгу, а это всего 3.7 км", - отметил аудитор.

Всего в 2019 году на проект "Европа-Западный Китай" из федерального бюджета предусмотрено 4.7 млрд руб. Однако из-за длительных сроков принятия решения по строительству кассовое исполнение на 1 декабря отсутствует.

"AK&M" от 24.12.2019
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