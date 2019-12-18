ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 25 декабря, в размере 62.1673 руб. против 62.2499 руб. на 24 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.12.19 - 62.2499 руб.

21.12.19 - 62.4071 руб.

20.12.19 - 62.5283 руб.

19.12.19 - 62.5831 руб.

18.12.19 - 62.5326 руб.













































































































"AK&M" от 24.12.2019