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25/12/2019
09:29

Повтор! Газпром привлёк проектное финансирование для строительства Амурского ГПЗ

ООО "Газпром переработка Благовещенск" и ПАО "Газпром" завершили подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по организации проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Общий объём привлекаемого финансирования - 11.4 млрд евро.
Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заёмщиком выступает "Газпром переработка Благовещенск".

Со стороны европейских и японских кредитных организаций в сделке участвуют 14 банков. Они выделяют до 3.66 млрд евро под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств сроком на 17 лет. "Газпром переработка Благовещенск" - первая российская компания, которая привлекает проектное финансирование под покрытие агентств на такой длительный срок. Ещё 1 млрд евро сроком на 15 лет предоставляется без покрытия.

Со стороны китайских организаций проект финансируют Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank. Среди них крупнейший кредитор - China Development Bank. Эти финансовые институты открывают кредитную линию в объёме 3.4 млрд евро сроком на 15 лет.

Российские организации - АО "Газпромбанк", Сбербанк России, банк ВТБ, банк "Открытие" и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - предоставляют мультивалютные кредитные линии в объёме 1.08 млрд евро и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы - под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

По объёму проектного финансирования эта сделка - беспрецедентная в истории Газпрома и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет.

"Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Его строительство идет полным ходом - на сегодняшний день проект готов уже на 54%. Завершение сделки по привлечению проектного финансирования - значимое событие для реализации проекта. Теперь его поддерживают наши давние надежные партнеры из Европы, Азии и России. И что особенно важно - мы впервые в своей истории привлекли проектное финансирование от китайских банков, - сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, цитируемый в сообщении.

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в Группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.

"AK&M" от 24.12.2019
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