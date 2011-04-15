Рубль остается на крепких уровнях благодаря росту цен на нефть и позитивным сообщениям по торговым переговорам

Российская валюта торгуется на наиболее крепких отметках текущего года (чуть ниже 62 в паре с долларом и вблизи 68.5 в паре с евро). Накануне поддержку рублю и прочим валютам развивающихся стран оказало умеренное повышение аппетита к рисковым активам после сообщений



Д.Трампа о том, что США и КНР окончательно утвердили первую фазу торговой сделки и сейчас работают над оформлением необходимой документации для ее подписания. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В результате, большинство валют развивающихся стран укрепили свои позиции в паре с долларом США, а рубль стал одним из лидеров forex-рынка, прибавив около 0.5% в паре с американской валютой. Кроме того, поддержку рублю оказывает и рост нефтяных котировок до отметок выше $67 за баррель.



При этом активность на глобальных площадках остается пониженной ввиду рождественских праздников. Сегодня ожидается пик налоговых выплат (состоятся выплаты НДС, акцизов и НДПИ), однако вряд ли этот фактор окажет поддержку рублю, так как активная подготовка компаний к налоговому периоду уже завершилась.



"AK&M" от 25.12.2019