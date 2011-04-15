Ведущие фондовые индексы РФ демонстрируют разнонаправленную и малоактивную динамику на торгах в среду. Наш рынок остался без внешних ориентиров, поскольку западные площадки ушли на празднование католического Рождества. На старте торгов основную роль в настроениях на отечественном рынке сыграл валютный фактор. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Пользуясь беззащитностью доллара из-за отсутствия покупателей, рубль отправился к новым максимумам середины прошлого года. Пара отступила в район 61.80 руб., снижаясь восьмую из последних девяти сессий. Так, за первый час торгов индекс МосБиржи снижается на символические 0.04%, а РТС укрепляется на 0.52%. Рубль продолжает ставить рекорды, несмотря на стабильность доллара на рынке Forex. Скорее, в отсутствие негативных новостей трейдеры действуют по инерции, а пик налоговых выплат дополняет эту картину, как и вчерашний отскок нефтяных цен после двухдневной коррекции.



Торги на сырьевых площадках сегодня тоже не проводятся, что еще сильнее затрудняет поиск векторе движения на российском рынке. Накануне Brent смогла восстановиться над уровнем $66 за баррель, где и начнутся завтрашние торги. Игроки в моменте негативно отреагировали на сообщения о том, что Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне, но довольно быстро успокоились после того, как саудовский министр энергетики заверил рынки, что добыча на этой территории никак не повлияет на выполнение обязательств в рамках сделки ОПЕК+.









"AK&M" от 25.12.2019