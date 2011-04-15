Cредний размер потребкредитов снизился почти на 10% после введения показателя долговой нагрузки

Cредний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 169.8 тыс. руб. Таким образом, после введения с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН), средний размер потребкредитов снизился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении НБКИ.



При этом, снижение среднего чека было отмечено на фоне сокращения числа выданных в октябре-ноябре 2019 года потребкредитов и их объёмов.



До октября 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост. Поэтому за 11 месяцев 2019 года средний размер потребкредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8.2% до 180 тыс. руб.



В октябре-ноябре 2019 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (399.5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (293.1 тыс. руб.), Московской области (266.3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (264.6 тыс. руб.) и Тюменской области (187.6 тыс. руб.).





"AK&M" от 25.12.2019