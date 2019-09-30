Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг страховой компании "Ингосстрах" на уровне "ruAAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надёжности СПАО "Ингосстрах" на уровне "ruAAA". Прогноз по рейтингу – "стабильный". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховая компания "Ингосстрах" – универсальный страховщик федерального уровня, который относится к 1 размерному классу по классификации агентства и занимает 3 место по совокупным страховым взносам по итогам 9 месяцев 2019 года по данным Банка России. Доля компании на российском страховом рынке составила 5.8% за 2018 год и 7.1% за 9 месяцев 2019 года, что выделяется в качестве фактора поддержки.



Страховой портфель компании отличается высокой диверсификацией по видам страхования и географии деятельности. На крупнейшее направление деятельности – страхование АВТОКАСКО – пришлось 25.8% страховых взносов за 9 месяцев 2019 года.



Компания имеет широкую филиальную сеть и представлена в 83 субъектах РФ, на крупнейший для страховщика регион – г. Москва – пришлось 58.3% страховых взносов за 9 месяцев 2019 года. Совокупные премии компании увеличились на 28.2% за 9 месяцев 2019 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2018 года, что является крайне высоким значением и оказывает давление на рейтинг. К сдерживающим факторам были отнесены умеренно высокие значения коэффициента убыточности-нетто (56% за 9 месяцев 2019 года), комбинированного коэффициента убыточности-нетто (96.4% за 9 месяцев 2019 года), а также доли расходов на ведение дела (40.4% за 9 месяцев 2019 года).



Позитивное влияние на рейтинг компании оказывает высокое качество активов. На 30.09.2019 доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом "ruA-" и выше составила 50.9% от совокупных активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов. Агентство отмечает высокую диверсификацию активов компании: на 30.09.2019 на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесён к условному рейтинговому классу "ruAA" и выше, пришлось 7% активов страховщика очищенных от отложенных аквизиционных расходов, на трёх крупнейших – 13.3%. Доля связанных структур в активах невысока, что также выделяется в качестве позитивного фактора.



Показатели ликвидности и платёжеспособности компании находятся на высоком уровне. На 30.09.2019 коэффициент текущей ликвидности составил 1.58, коэффициент уточнённой страховой ликвидности-нетто – 1.67, отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного значения составило 253.8%.



Финансовый результат компании характеризуется невысоким значением показателя рентабельности капитала (11% за 9 месяцев 2019 года в годовом выражении) и низким значением рентабельности продаж (7% за 9 месяцев 2019 года). Позитивно оценивается высокая рентабельность инвестированного капитала, которая составила 9% за 9 месяцев 2019 года в годовом выражении.



Клиентская база компании высокодиверсифицирована, а доля расторгнутых договоров находится на низком уровне. Также положительное влияние на рейтинг компании оказывает отсутствие концентрации на крупнейшем канале продаж. За 9 месяцев 2019 года на агентскую сеть пришлось 33.1% страховых взносов, при этом комиссионное вознаграждение агентам находилось на невысоком уровне – 15.9% за 9 месяцев 2019 года. В перестраховочной политике компания ориентируется на высоконадёжных партнёров, имеющих высокие кредитные рейтинги. На собственном удержании компания оставляет риски, не превышающие 5% от собственных средств.



Уровень качества управления, в том числе риск-менеджмента компании, соответствует объёму проводимых операций. В компании сформированы коллегиальные органы по управлению рисками, утверждены отдельные политики и регламенты по управлению рисками. Уровень стратегического и финансового планирования оцениваются агентством позитивно: документы, определяющие стратегию развития, а также бизнес-план компании достаточно детализированы.



По данным "Эксперт РА", на 30.09.2019 активы СПАО "Ингосстрах" составили 182.2 млрд руб., собственный капитал – 73.8 млрд руб., уставный капитал – 18.4 млрд руб. (с 05.11.2019 года уставный капитал компании составляет 27.5 млрд руб.), за 9 месяцев 2019 года компания собрала 83.9 млрд руб. страховых взносов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.12.2019