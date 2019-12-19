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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 26 декабря в размере 61.7164 руб. против 62.1673 руб. на 25 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
25.12.19 - 62.1673 руб.
24.12.19 - 62.2499 руб.
21.12.19 - 62.4071 руб.
20.12.19 - 62.5283 руб.
19.12.19 - 62.5831 руб.
"AK&M" от 25.12.2019