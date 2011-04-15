Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 декабря

Банк России установил на 26 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.7201

1 Азербайджанский манат 36.3787

100 Армянских драмов 12.8576

1 Белорусский рубль 29.5988

1 Болгарский лев 35.0045

1 Бразильский реал 15.1125

100 Венгерских форинтов 20.6044

1000 Вон Республики Корея 53.1259

10 Гонконгских долларов 79.2201

10 Датских крон 91.5945

1 Доллар США 61.7164

1 Евро 68.4065

100 Индийских рупий 86.5831

100 Казахстанских тенге 16.3023

1 Канадский доллар 46.8791

100 Киргизских сомов 88.2293

10 Китайских юаней 88.3847

10 Молдавских леев 35.6742

1 Новый туркменский манат 17.6585

10 Норвежских крон 69.0155

1 Польский злотый 16.0553

1 Румынский лей 14.2971

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.9576

1 Сингапурский доллар 45.5472

10 Таджикских сомони 63.6593

1 Турецкая лира 10.3882

10000 Узбекских сумов 64.7941

10 Украинских гривен 26.5504

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.1079

10 Чешских крон 26.8759

10 Шведских крон 65.7425

1 Швейцарский франк 62.9438

10 Южноафриканских рэндов 43.5331

100 Японских иен 56.4058

"AK&M" от 25.12.2019