Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 декабря

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Банк России установил на 26 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.7201
1 Азербайджанский манат 36.3787
100 Армянских драмов 12.8576
1 Белорусский рубль 29.5988
1 Болгарский лев 35.0045
1 Бразильский реал 15.1125
100 Венгерских форинтов 20.6044
1000 Вон Республики Корея 53.1259
10 Гонконгских долларов 79.2201
10 Датских крон 91.5945
1 Доллар США 61.7164
1 Евро 68.4065
100 Индийских рупий 86.5831
100 Казахстанских тенге 16.3023
1 Канадский доллар 46.8791
100 Киргизских сомов 88.2293
10 Китайских юаней 88.3847
10 Молдавских леев 35.6742
1 Новый туркменский манат 17.6585
10 Норвежских крон 69.0155
1 Польский злотый 16.0553
1 Румынский лей 14.2971
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.9576
1 Сингапурский доллар 45.5472
10 Таджикских сомони 63.6593
1 Турецкая лира 10.3882
10000 Узбекских сумов 64.7941
10 Украинских гривен 26.5504
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.1079
10 Чешских крон 26.8759
10 Шведских крон 65.7425
1 Швейцарский франк 62.9438
10 Южноафриканских рэндов 43.5331
100 Японских иен 56.4058
"AK&M" от 25.12.2019