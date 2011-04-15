Банк России на 26 декабря понизил курс евро к рублю почти на 50 копеек до 68.4065 руб., курс доллара США - более чем на 45 копеек до 61.7164 руб.

Банк России на 26 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на 50 копеек до 68.4065 руб. с 68.9062 руб., курс доллара США - более чем на 45 копеек до 61.7164 руб. с 62.1673 руб. 25 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 26 декабря уменьшилась более чем на 47 копеек (-0.73%) до 64.7269 руб. с 65.1998 руб. 25 декабря.



"AK&M" от 25.12.2019