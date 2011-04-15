РФ повторно обратилась к Белоруссии по поставкам рыбопродукции

В связи с отказом компетентного органа Норвегии (Mattelsynet) от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры специалистами ЕАЭС Россельхознадзор повторно направил в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь письмо с просьбой обеспечить недопущение поставок на территорию Российской Федерации рыбной продукции, выработанной белорусскими предприятиями из норвежского сырья (лосось, форель). Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Ранее Россельхознадзор уже обращался к белорусской стороне с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья.





"AK&M" от 25.12.2019