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25/12/2019
13:26

Bentley отзывает семь автомобилей в РФ

ООО "Фольксваген Груп РУС" отзывает семь автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2016 года по январь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка. Это объясняется тем, что часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском. В случае отсоединения шланга гидравлическая жидкость вытечет, что сделает рулевое управление неэффективным. Также это недопустимо по соображениям пожарной безопасности.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах необходимо заменить несоответствующие патрубки деталями требуемого размера.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.


"AK&M" от 25.12.2019
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