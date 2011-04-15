Рейтинговое агентство AK&M представило второй рейтинг социальной эффективности крупнейших российских компаний.



Для составления рейтинга агентство использовало открытые данные компаний за 2018 год - годовые отчёты, отчёты об устойчивом развитии, консолидированную финансовую отчётность, а также данные, полученные от самих организаций путём анкетирования. В рейтинге приняли участие 35 компаний.



Цель рейтинга - показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.



Результатом рейтинга стал отранжированный список компаний, построенный на основе оценки социальной эффективности деятельности компании. Она рассчитывалась с использованием двух групп показателей: социального эффекта деятельности (сумма выплат бюджету, на благотворительные цели, затрат на защиту окружающей среды, выплаты работникам с учётом коэффициента вовлечения рабочей силы); нагрузки на экологию (объём загрязнений воздуха, воды, твёрдые отходы, скорректированные на уровень токсичности отходов).



Итогом расчётов является показатель - социальная эффективность деятельности компании (отношение показателя социального эффекта к показателю нагрузки на экологию).



Путём ранжирования компаний по итоговому показателю был построен рейтинг социальной эффективности.



Рейтинг показал существующие значительные различия полезности для общества действующих компаний. Наибольшую значимость для общества показывают инфраструктурные компании, и прежде всего операторы связи. Высокая социальная отдача и у большинства нефтяных компаний.



Самая низкая полезность для общества - у компаний горнодобывающей отрасли. Здесь высокая нагрузка на экологию не компенсируется вкладом компаний в социальное развитие.



Лидерами рейтинга, как и год назад, стали компании МТС, Ростелеком и "Российские сети".



Самой социально эффективной компанией в нефтегазовой отрасли стала группа "Татнефть", среди металлургических компаний лучшей, как и год назад, стала "Трубная металлургическая компания". Среди энергетических компаний лидирует "Россети". Список самых социально эффективных компаний химической отрасли возглавляет СИБУР Холдинг. МТС стала первой среди компаний отрасли машиностроения, связи, транспорта, а также многопрофильных компаний.



С полной версией рейтинга возможно ознакомиться на сайте агентства: http://www.akmrating.ru/ru/ranking/index/34



"AK&M" от 25.12.2019