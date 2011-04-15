ВТБ запускает цифровые карты

ВТБ совместно с международной платёжной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь клиенты могут оформить дебетовую Мультикарту и пользоваться ей без физического пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка. В 2020 году ВТБ планирует запуск цифровой кредитной карты.



Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трёх валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 25.12.2019