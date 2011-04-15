ЛУКОЙЛ ввёл в разработку газоконденсатное месторождение

ПАО "ЛУКОЙЛ" запустило в опытно-промышленную эксплуатацию Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение в Большехетской впадине в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении компании.



На данный момент на месторождении введена одна многозабойная скважина с суточным дебитом 330 тыс. куб м природного газа и 30 т конденсата.



Для организации сбора, подготовки и транспорта построены и введены: установка подготовки товарного газа с проектной мощностью 600 тыс. куб. м/сут. природного газа и 90 т/сут. конденсата, газопоршневая электростанция, газопровод подключения к транспортной системе протяженностью 7 км, газосборные сети, метанолопровод и другие объекты производственной инфраструктуры. Также введён в эксплуатацию вахтовый жилой комплекс со столовой.



По результатам эксплуатации первых скважин будет принято решение о дальнейшем плане разработки месторождения.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.







"AK&M" от 25.12.2019