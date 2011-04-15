Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде декабря уменьшилась до 6.06% годовых с 6.13% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В третьей декаде ноября ставка составила также 6.13% годовых.



Напомним, Банк России в середине декабря уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. ЦБ в текущем году снижал ключевую ставку в июне, июле, сентябре и октябре.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.





"AK&M" от 25.12.2019