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25/12/2019
14:56

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде декабря уменьшилась до 6.06% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде декабря уменьшилась до 6.06% годовых с 6.13% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В третьей декаде ноября ставка составила также 6.13% годовых.

Напомним, Банк России в середине декабря уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. ЦБ в текущем году снижал ключевую ставку в июне, июле, сентябре и октябре.

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.


"AK&M" от 25.12.2019
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