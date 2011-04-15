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25/12/2019
16:01

Банк России утвердил изменения типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании

Типовая форма договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) приведена в соответствие с действующим пенсионным законодательством РФ. Как говорится в сообщении ЦБ, указание Банка России об утверждении новой формы и приказ Минтруда о признании утратившей силу действующей формы зарегистрированы Минюстом и вступают в силу 31 декабря.

В обновлённой форме договора предусматриваются новые положения, регулирующие порядок доставки накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты.

Также типовая форма договора об ОПС содержит основные права и обязанности застрахованного лица и НПФ, положения об установлении и выплате накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам застрахованного лица.

"AK&M" от 25.12.2019
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