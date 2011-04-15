Деятельность Департамента финансового оздоровления ЦБ будет курировать Д.Тулин

Первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин будет курировать деятельность департаментов финансового оздоровления и банковского регулирования Банка России, после того как замглавы ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Деятельность Службы анализа рисков будет курировать первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.



Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с 31 декабря 2019 года покидает свой пост и сосредоточится на работе в Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора в качестве председателя наблюдательного совета.





"AK&M" от 25.12.2019