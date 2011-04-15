В центре Москвы ограничили движение транспорта.

Как сообщила столичная мэрия, в столице ограничили парковку в Газетном и Никитском переулках. Это связано с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".



Кроме того, 25 декабря перекрыто движение в центре из-за проведения общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце. С 08:30 MSK до 15:00 MSK нельзя проехать по Большому Москворецкому мосту и площади Васильевский Спуск, по улицам Варварке и Ильинке, а также по участку Москворецкой улицы (от въезда на подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста).



В выходные станут пешеходными несколько улиц. С 02:00 MSK 28 декабря до 22:00 MSK 6 января автомобилисты не смогут проехать по участку Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы; по участку Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы; по участку улицы Охотный Ряд от Моховой улицы до Театрального проезда; по участку Театрального проезда от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки; в Малом Гнездниковском переулке; в Леонтьевском переулке; в Газетном переулке; в Никитском переулке; в Глинищевском переулке; в Брюсовом переулке.



В это же время будут закрыты плоскостные парковки N 9002 (улица Охотный Ряд, владение 2) и N 9006 (Театральная площадь, владение 1).





"AK&M" от 25.12.2019