В Москве изменились некоторые маршруты общественного транспорта

В Москве сегодня, 25 декабря, некоторые маршруты общественного транспорта изменились в связи с новогодними представлениями. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, автобусы М5 будут курсировать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобусы N 158 - от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг. Изменения действуют с 08:00 MSK и до окончания общероссийской новогодней ёлки в Кремле.



Кроме того, с 08:40 MSK автобусы N 207 после улицы Маргелова будут сворачивать на улицу Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова, после чего поедут по обычной схеме. Автобусы N 818 на отрезке между улицами Гризодубовой и Маршала Шапошникова будут сворачивать на улицу Авиаконструктора Сухого, а автобусы С23 от Дворца спорта "Мегаспорт" в обоих направлениях будут проезжать через улицу Авиаконструктора Сухого и улицу Маргелова, после чего отправятся по своему обычному маршруту.



С 11:00 MSK до 16:00 MSK бесплатные автобусы Э не будут заезжать на Ходынский бульвар и в 1-й Ходынский проезд. Остановка у Дворца спорта "Мегаспорт" временно разместится на улице Авиаконструктора Сухого - там, где останавливаются автобусы N 84, 101, 207, С23, едущие в сторону улицы Гризодубовой.



Изменения действуют до окончания праздничных мероприятий во Дворце спорта "Мегаспорт".



Автобусы Э будут бесплатно перевозить зрителей новогодних представлений во дворце спорта c 25 декабря по 7 января. Они будут отправляться от остановки "Станция метро "Динамо"" на Ленинградском проспекте. Попасть туда можно, выйдя со станции метро "Динамо" (выход N 1) и со станции "Петровский парк" (выход N 3). На этой же остановке пассажиров забирают и высаживают автобусы Т29, N 22, 84, 105, 110, 818.



Зрителей новогодних представлений довезут до остановки "Станция метро "ЦСКА"" на Ходынском бульваре. Здесь же останавливаются автобусы N 207, 818 и С23.



Время работы автобусов Э: 25 и 27 декабря с 11:00 MSK до 23:30 MSK; 28, 29 и 30 декабря с 11:00 MSK до 22:30 MSK; 31 декабря с 11:00 MSK до 17:30 MSK; 2, 3, 4, 5 и 6 января с 11:00 MSK до 22:30 MSK; 7 января с 16:00 MSK до 22:30 MSK. Во время представлений автобусы ходить не будут.





"AK&M" от 25.12.2019