Новогодние фейерверки 1 января запустят в 20 парках Москвы. Как сообщила столичная мэрия, в праздничную ночь здесь прогремят более 50 тыс. залпов.



"Шоу начнётся в 01:00 MSK - именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зелёные, золотые и серебряные огни", - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.



Самое красочное пиротехническое шоу организуют в Таганском парке - там можно будет полюбоваться более 7.5 тыс. яркими залпами. В небе горожане увидят золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты. Кроме того, уникальное световое шоу пройдет в Измайловском парке. Здесь прогремят почти семь тысяч залпов, небо озарят вспышки в виде пионов, пальмовых ветвей.



Яркие фейерверки также ждут гостей и в других парках. Например, в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Сиреневом саду и в усадьбе Воронцово можно будет увидеть золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры.



Фейерверки в новогоднюю ночь запустят в следующих парках: Таганский парк (площадка уличных тренажеров); Измайловский парк (остров Круглого пруда); сад "Эрмитаж" (газон слева от центрального входа); сад имени Баумана (у теннисного корта); Парк Горького (акватория Москвы-реки, между Пушкинской и Фрунзенской набережными); парк Победы (пересечение аллеи Памяти и аллеи Партизан); парк "Сокольники" (территория гайд-парка); зона отдыха "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд); парк "Кузьминки" (площадка вблизи Музея индустриальной культуры); парк "Садовники" (Фонтанная площадь); Сиреневый сад (центральная часть сада); парк 50-летия Октября (неподалеку от павильона "Коворкинг"); Бабушкинский парк (на лужайке рядом с катком); Воронцовский парк (рядом с центральной поляной парка, за флажной группой); парк "Северное Тушино" (площадка у беговой дорожки); Лианозовский парк (на лужайке между Нижним Лианозовским прудом и детской площадкой "Замок"); Гончаровский парк (поляна между сценой и шахматной пл ощадкой); ландшафтный парк "Митино" (неподалеку от водонапорной башни); Перовский парк (на лужайке перед Купавенским прудом); парк "Ходынское поле" (газон перед центральным променадом, со стороны торгового центра).



Кроме того, яркие пиротехнические представления запланированы на 13 площадках по всему городу. Первые залпы прозвучат на Большом Москворецком мосту ровно в полночь 31 декабря. На всех остальных площадках фейерверки будут запущены в то же время, что и в парках города - в 01:00 MSK 1 января.



Увидеть фейерверки можно будет на следующих площадках: Большой Москворецкий мост; аллея Партизан на Поклонной горе; улица Федосьино, дом 18 (на берегу пруда); Ходынский бульвар, дом 1; территория ВДНХ, Мичуринский сад; проезд Дежнева, дом 1; городок имени Баумана; акватория Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова); улица Кадырова; улица Рословка, дом 5; Озерная аллея, дом 4, строение 2; улица Физическая (рядом с пожарной частью N 42); Центральная площадь, дом 19 (перед Домом культуры "Московский").



В новогоднюю ночь на Тверской улице москвичей и гостей столицы ждут уличные представления, 100 уникальных арт-объектов, а также концерты популярных исполнителей, хайлайн-шоу, мастер-классы по робототехнике и интеллектуальные игры.



Кроме того, в центре города, других округах, а также в парках пройдут дискотеки, уличные спектакли, интерактивные программы на катках и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздновать там будут до 03:00 MSK 1 января.



Встретить наступающий 2020 год можно будет и на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" по всему городу. На Новом Арбате с 22:00 MSK 31 декабря до 03:00 MSK 1 января пройдут живые концерты популярных московских групп, диджей-сеты и встречи с Дедом Морозом. На Манежной площади состоится большая праздничная программа с новогодней дискотекой.



Праздник на ВДНХ продлится с 21:00 MSK до 03:00 MSK и охватит сразу несколько площадок. Главной из них станет каток, где организаторы подготовили развлекательную программу с танцами, играми и конкурсами под живые выступления музыкальных групп. На площади Промышленности будет работать большая рождественская ярмарка, а у арки главного входа с 21:00 MSK до 23:00 MSK 31 декабря гостей ждёт праздничный концерт с участием популярных артистов.



"AK&M" от 25.12.2019