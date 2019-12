Отечественная промышленность активно участвует в решении задач Газпрома, компания

Отечественная промышленность активно участвует в решении задач Газпрома. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, который принял к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.



Для расширения взаимодействия с отечественными предприятиями компания активно использует различные организационные механизмы. В частности, это долгосрочные договоры с производителями на серийный выпуск, поставку и обслуживание высокотехнологичного оборудования; дорожные карты с субъектами РФ, позволяющие шире задействовать потенциал местных предприятий; соглашения и программы сотрудничества с ведущими металлургическими и трубными компаниями, государственными корпорациями, организациями оборонно-промышленного комплекса. Всего Газпромом подписано более 60 таких документов.



На заседании отмечено, что системная работа Газпрома в этом направлении приносит комплексный результат. Компания продолжает повышать эффективность деятельности: экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах Группы "Газпром" в 2016-2018 годах оценивается в 20.7 млрд руб. Наряду с этим, инвестиции отечественных предприятий в модернизацию и создание новых производственных мощностей только в рамках долгосрочных договоров с Газпромом уже составили 17.8 млрд руб.



Примером является создание опытных образцов первого российского оборудования в сфере подводной добычи углеводородов. Работа велась при сотрудничестве Газпрома, Минпромторга России, научных институтов и машиностроительных предприятий. Полный спектр ключевого оборудования, необходимого для эксплуатации морских месторождений, был представлен в рамках Петербургского международного газового форума в октябре 2019 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 25.12.2019