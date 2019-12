Совет директоров Газпрома рассмотрел вопрос о влиянии событий 2019 года на прогноз развития энергорынка

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о влиянии событий 2019 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка. Об этом говорится в сообщении компании.



Было отмечено, что одной из основных тенденций 2019 года стало продолжение роста потребления природного газа в мире.



Значительный рост продолжает демонстрировать Китай. В 2018 году потребление газа в стране увеличилось на 18%. По итогам 2019 года объём потребления газа в КНР может вырасти на 10% и значительно превысить 300 млрд куб. м газа. На заседании было отмечено, что запуск 2 декабря газопровода "Сила Сибири" позволяет обеспечивать надёжные поставки газа из России в Китай и способствует укреплению позиций Газпрома на этом перспективном газовом рынке.



В Европе в 2019 году ускорилось падение объёмов собственной добычи газа. Отмечено, что Газпром является ведущим поставщиком газа в Европу, обеспечивает более трети потребления и имеет возможности для дальнейшего укрепления энергетической безопасности европейских стран.



Участники заседания отметили, что события 2019 года не оказали серьёзного влияния на долгосрочный прогноз развития мирового газового рынка. Позиции Газпрома в долгосрочной перспективе останутся устойчивыми. В том числе, благодаря крупнейшим запасам газа, развитой производственной и транспортной инфраструктуре, проводимой работе по диверсификации направлений и маршрутов экспорта.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 25.12.2019