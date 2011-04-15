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25/12/2019
16:33

Новая станция МЦД Остафьево находится в финальной стадии готовности

Новая станция МЦД-2 "Курско-Рижский" Остафьево находится в финальной стадии готовности, основные работы уже завершены. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Новая станция Остафьево Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по её строительству уже заканчиваются. Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 "Курско-Рижский. Станция будет включать две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров", - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта.

Работы по строительству станции ведутся ОАО "РЖД". Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий нет в пешей доступности станции метро, а, значит, станция второго диаметра значительно улучшит транспортную доступность округа.

Платный период проезда был введён с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновлённая билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения малейших затруднений.

Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка", также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро - 38 рублей по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций Марк - Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская - Остафьево. За пределами этих станций начнётся зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка" в 2019 году стоит 45 руб., также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 руб.

"AK&M" от 25.12.2019
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