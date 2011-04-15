Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 декабря, составила 0.2%

Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 декабря 2019 года, составила 0.2%. С начала года - 3.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены выросли на яйца куриные - на 1.7%. Крупа гречневая подорожала на 1%, молоко стерилизованное - на 0.4%, сосиски, сардельки, рыба мороженая, масло сливочное, сыры и вермишель - на 0.3%, колбасы, маргарин, сметана, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и макаронные изделия - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.6%, в том числе



на огурцы - 13.4%, помидоры - 3%.

Цены на пшено снизились на 1%. Сахар-песок подешевел на 0.7%, свинина - на 0.3%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.







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