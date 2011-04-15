Совет директоров Газпрома утвердил бюджет на 2020 год

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2019 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021-2022 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров также утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2020 год. Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением Газпрома в декабре текущего года.



В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1.105 трлн руб. Это на 217.858 млрд руб. меньше по сравнению с аналогичным показателем инвестиционной программы на 2019 год в новой редакции. В том числе в 2020 году объем капитальных вложений составит 933.403 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 89.972 млрд руб., объём долгосрочных финансовых вложений - 81.349 млрд руб.



Согласно утверждённому бюджету (финансовому плану) Газпрома на 2020 год, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557.769 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объёме. Решения по привлечению заёмных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности Газпрома в финансировании.



На заседании было отмечено, что Газпром, как и прежде, придерживается взвешенной финансовой стратегии. Бюджет компании на 2020 год сформирован на основе консервативных макроэкономических показателей. Зарезервированы средства для покрытия дополнительных расходов в случае неблагоприятного развития событий на мировом газовом рынке и международных рынках капитала. Особое внимание уделено сокращению операционных и инвестиционных расходов в Газпроме и его дочерних обществах. Объём программы заимствований определён, исходя из необходимости поддерживать долговую нагрузку на комфортном уровне.



Такой подход обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости Газпрома.



Основные инвестиции Газпрома, включённые в инвестиционную программу на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании. Среди них - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 25.12.2019