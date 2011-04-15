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25/12/2019
18:20

Цены производителей бензина в ноябре снизились на 1.8%, с начала года - на 10.8%

Цены на бензин в ноябре по сравнению с октябрём остались без изменений, с начала года - выросли на 1.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цены производителей в ноябре снизились на 1.8%, с начала года - на 10.8%.

Потребительские цены на бензин в ноябре в среднем превышали цены производителей в 2.3 раза (в ноябре 2018 года - в 1.7 раза).

В ноябре по сравнению с октябрём цены производителей на нефть сырую снизились на 0.6%, с начала года - на 12.9%. Тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом сохранились на уровне октября, с начала года увеличились на 2.3%.



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