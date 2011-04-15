Аэрофлот закроет свои бизнес-залы в трёх аэропортах

Аэрофлот с 25 декабря прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-залах аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменение коснётся всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании. Это вынужденное решение, обусловленное экономической целесообразностью.



В настоящий момент стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах данных аэропортов в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны.



При этом предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведёнными опросами.



В качестве компенсации за невозможность воспользоваться обслуживанием в бизнес-залах аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска авиакомпания будет начислять участникам программы "Аэрофлот Бонус" Платинового, Золотого и Серебряного уровней, путешествующих бизнес-классом 3 тыс. миль и ваучер (МСО) на сумму 2 тыс. руб., которые можно будет потратить на покупку авиабилета или на оплату дополнительных услуг на рейсах Аэрофлота. Пассажирам Платинового и Золотого уровней, путешествующим эконом-классом, будут начислены 3 тыс. миль, остальные пассажиры бизнес-класса, не являющиеся участниками программы "Аэрофлот Бонус" получат ваучеры МСО на 2 тыс. руб.



Ранее Аэрофлот изменил правила доступа участников Золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов.



В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Барнаула, Магнитогорска, Салехарда, Хабаровска. В качестве компенсации участникам Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом на рейсы Аэрофлота, России (код SU) и Авроры (код SU) автоматически начисляются 3 тыс. миль.



Проход в залы ожидания повышенной комфортности в этих аэропортах доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса "Бизнес", и владельцам карт Платинового уровня.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 29.089 млрд руб. с 12.997 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 212.543 млрд руб. с 200.523 млрд руб., показатель EBITDA упал на 0.5% до 73.379 млрд руб. с 73.727 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



"AK&M" от 25.12.2019