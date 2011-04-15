Российская валюта продолжает уверенно обновлять максимумы середины 2018 года. Доллар снова оказался под отметкой 62 руб. и на этот раз коснулся 61.80 руб., откуда пытается отскочить, но все ещё остаётся в минусе. Евро/рубль тем временем отметилась на минимумах в районе 68.50 руб. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Такая устойчивость и напористость рубля выглядит чрезмерной и текущий курс рубля выглядит не совсем оправданным – масштабы движений искажены из-за низкой активности участников рынка и тонких торгов в связи с празднованием Рождества в католическом мире. Но факторы поддержки все же присутствуют. Это налоговый период, который в скором времени подойдет к концу, а также восстановление цен на нефть после недавнего снижения, которое оказалось кратковременным и не получило развития.



Причём пик налоговых выплат ещё не пройден (завтра компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а 30 декабря - налог на прибыль), а значит, и потенциал для дальнейшего укрепления российской валюты при прочих равных сохраняется.



Однако в определённый момент игроки могут начать снимать перекупленность рубля и фиксировать прибыль, и произойти это может ещё до конца текущего года. Так что риски коррекции "россиянина" всё же присутствуют.





"AK&M" от 25.12.2019