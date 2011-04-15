Международная антивирусная компания ESET провела комплексное исследование о состоянии информационной безопасности в российских компаниях, опросив десятки ИТ-директоров и владельцев бизнеса. По данным исследования, 90% российских компаний сталкивались с внешними киберугрозами и около 50% — с внутренними, сообщает ESET.



Среди внешних киберугроз лидирует спам — в мультивариативном опросе его выбрали 65% респондентов, что чуть ниже среднего значения по СНГ (73%). Более трети российских компаний столкнулись с шифраторами (35%) — серьёзной угрозой, способной привести к потере ключевой корпоративной информации.



От вредоносного ПО пострадали 47% компаний. Распространение вредоносных программ тесно связано с активностью спамеров и фишеров, которые стремятся усыпить бдительность сотрудника и заставить его перейти по вредоносной ссылке, либо скачать опасный файл. Ярким примером может стать кибератака, когда под видом деловой документации жертвы скачивали шифраторы и банковские трояны на сайте, который продвигался через размещенные злоумышленниками рекламные баннеры. При этом пользователь попадал на него через легитимные порталы, включая специализированные бухгалтерские и юридические сайты.



При этом многие респонденты отметили, что зачастую вирусы, трояны и другие вредоносы попадали на устройства по вине сотрудников, которые использовали непроверенные внешние накопители или устанавливали нежелательное ПО.



Кроме того, 7% респондентов сталкивались с потерей сотрудниками корпоративных смартфонов, планшетов или ноутбуков с конфиденциальной информацией.



Стоит отметить, что специалисты из СНГ чаще сталкиваются с внутренними проблемами защиты информации (по данным исследования, среднее значение по РФ — 50%, по СНГ — 68%). В то же время отечественным компаниям пришлось чаще отражать более серьёзные угрозы: DDoS-атаки, фишинг, шифраторы.



Сотрудники с доступом к персональным данным не всегда обладают достаточными знаниями о правилах безопасности при работе с конфиденциальной информацией. Как следствие — каждая пятая компания в России пострадала от случайных утечек данных. При этом российские IT-менеджеры обеспокоены защитой персональных данных сотрудников (60%), что в том числе связано с ужесточением соответствующих норм отечественного законодательства.



Неудивительно, что из-за актуальности проблем информационной безопасности большинство компаний в России так или иначе противодействуют киберугрозам.



90% респондентов сообщили, что используют антивирусные решения, 45% контролируют работу с внешними накопителями, 26% внедряют системы защиты финансовых операций и 28% ведут борьбу с DDoS-атаками.



Популярность набирает аутсорсинг в обеспечении информационной безопасности: 15% опрошенных сообщили, что нанимают сторонние компании для аудита. На данный момент безопасность на аутсорсе является одним из трендов кибербезопасности.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 25.12.2019