ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 декабря, в размере 68.4065 руб. против 68.9062 руб. на 25 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



25.12.19 - 68.9062 руб.

24.12.19 - 68.9978 руб.

21.12.19 - 69.3780 руб.

20.12.19 - 69.5877 руб.

19.12.19 - 69.6925 руб.















































































































































































































































































"AK&M" от 25.12.2019