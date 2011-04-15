Минстрой утвердил правила проектирования экодуков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило свод правил "Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования". Биопереходы - экодуки - позволят сократить количество ДТП с участием диких животных, а также создать условия для безопасной миграции животных. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".



Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, слова которого приводятся в сообщении, свод правил отвечает требованиям по актуализации и гармонизации с имеющимися строительными нормативными в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".



"При разработке свода правил проектирования были проанализированы обширные мировые практики по созданию биопереходов через автомагистрали. Данные, полученные при тесном взаимодействии с представителями научного сообщества, позволили применить наиболее оптимальные по климатическим, географическим и видовым параметрам технические и логистические решения проектирования таких сооружений на территории России. Так, определены конструктивные решения биопереходов для различных природных условий, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных", - сказал В.Якушев.



Свод правил предусматривает такие технологии, как: устройство биопереходов (мостового/тоннельного типов) для всех видов фауны; спецификация озеленения с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны; спецификация ограждений (подводящих) с учётом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны.



Первый экодук был построен в 1950-х годах во Франции. В России их строить начали не так давно: первый и пока единственный экодук появился в 2016 году в Калужской области, на 170 километре трассы М-3 "Украина". На днях Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства экодука на 184 километре автомобильной дороги М-1 "Беларусь". "Сохранение численности представителей животного мира, мест их обитания и миграции является важной задачей по охране окружающей среды при строительстве автодорог и железнодорожных магистралей, - отмечает главный специалист Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Лидия Когтева. - Поэтому в мире появились мостовые сооружения под названием "экодуки", на которых создается ландшафтная обстановка, приближенная к окружающей местности, и обеспечиваются противошумные меры. Все это позволяет сохранить экологическую обстановку в местах обитания фауны".



По информации разработчика свода правил - ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ" - внедрение передовых технологий, предусмотренных новым СП, позволит повысить уровень безопасности на транспортных объектах в зонах миграции диких животных до 10% и значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, что создаст условия для сохранения видового разнообразия фауны.



СП "Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования" утвержден приказом Минстроя России от 16 декабря 2019 года. Документ вступает в силу спустя 6 месяцев после издания соответствующего указа.



"AK&M" от 26.12.2019