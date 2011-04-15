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26/12/2019
14:01

Наибольшее число пассажиров вылетят из "Домодедово" 30 декабря

Наибольшее число пассажиров в "Домодедово" (DME) ожидается 30 декабря: свыше 87 тыс. путешественников совершат взлёт или посадку в этот день. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Пиковым днём по вылету станет также 30 декабря: в этот день из аэропорта вылетят порядка 50 тыс. пассажиров, из них 22 тыс. отправятся за границу.

В предновогодние праздники авиакомпании-партнёры аэропорта открыли новые направления для пассажиров. Согласно прогнозам экспертов "Домодедово" среди российских направлений самыми популярными в новогодние каникулы станут Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Самые востребованные зарубежные направления в период праздничных дней: Мюнхен, Дубай и Анталья.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.

"AK&M" от 26.12.2019
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