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26/12/2019
12:19

Система бронирования "Сирена-Трэвел" работает в штатном режиме

Российская система бронирования "Сирена-Трэвел" и Транспортная клиринговая палата, исполнительный орган национальной Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ), работают без перебоев в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении системы.

Ранее появились сообщения в некоторых СМИ, что в российских аэропортах возникли проблемы с работой систем бронирования в связи с масштабным сбоем в работе интернета.

Компания ЗАО "Сирена-Трэвел" - лидер в области дистрибуции авиационных услуг в России и поставщик информационных технологий для предприятий авиационной отрасли.


"AK&M" от 26.12.2019
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