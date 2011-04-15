Система бронирования "Сирена-Трэвел" работает в штатном режиме

Российская система бронирования "Сирена-Трэвел" и Транспортная клиринговая палата, исполнительный орган национальной Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ), работают без перебоев в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении системы.



Ранее появились сообщения в некоторых СМИ, что в российских аэропортах возникли проблемы с работой систем бронирования в связи с масштабным сбоем в работе интернета.



Компания ЗАО "Сирена-Трэвел" - лидер в области дистрибуции авиационных услуг в России и поставщик информационных технологий для предприятий авиационной отрасли.





"AK&M" от 26.12.2019