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26/12/2019
09:47

Двухэтажный поезд начал курсировать между Москвой и Брянском

Фирменные поезда "Иван Паристый" на маршруте Брянск-Москва стали курсировать обновлёнными составами из двухэтажных вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО РЖД.

Составы поезда "Иван Паристый" сформированы из современных вагонов СВ и с местами для сидения. Для пассажиров работает вагон-ресторан. В период повышенного спроса на новогодние перевозки, с 26 декабря по 31 января, пассажиры также смогут воспользоваться купейным вагоном в составе этого поезда.

Поезда будут курсировать ежедневно три раза в день, время в пути - около четырёх часов. На маршруте предусмотрены промежуточные остановки на станциях Калуга и Сухиничи.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 26.12.2019
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