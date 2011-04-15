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26/12/2019
11:26

В Москве запущено движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон

В Москве запущено движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, который соединил 2-й Южнопортовый проезд с Нагатинской поймой, говорится в материалах Стройкомплекса.

Ранее в этом районе открыли станцию метро "Технопарк", станцию Московского центрального кольца ЗИЛ, открыли надземный пешеходный переход с траволаторами через Проспект Андропова.

Длина моста через Кожуховский затон - 783 м, движение шестиполосное - по три полосы в каждую сторону. Его открытие позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская".

Помимо моста, построено и реконструировано 4.2 км дорог. В том числе проектируемый проезд 4062 от развязки под Нагатинским мостом до моста через Кожуховский затон.

"AK&M" от 26.12.2019
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