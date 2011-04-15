Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2019
13:51

ФНС стала участником второго цикла программы OECD ICAP

ФНС России стала участником второго цикла программы OECD International Compliance Assurance Programme (ICAP 2.0), куда входят налоговые администрации ещё из 18 стран. Об этом говорится в сообщении службы.

ICAP - это добровольная программа, которая позволяет многонациональным корпорациям устранить неопределенность и обеспечить предсказуемость налогообложения сделок и предпринимательской деятельности в государствах - участниках программы.

ICAP - это новый формат международного сотрудничества в сфере налогообложения. Цель - повысить эффективность комплаенс-процедур многонациональных корпораций и использования ресурсов налоговых администраций за счет своевременного обмена позициями в отношении налоговых последствий совершаемых сделок.

Более того, выработка налоговыми администрациями совместных подходов в части трансфертного ценообразования, рисков постоянного представительства, а также других налоговых рисков в отношении внешнеторговой деятельности налогоплательщиков позволит снизить количество налоговых споров и взаимосогласительных процедур в будущем.

Многонациональная корпорация может обратиться в налоговую администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту нахождения материнской компании и обсудить возможное участие и условия программы.

"AK&M" от 26.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100