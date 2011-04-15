ФНС стала участником второго цикла программы OECD ICAP

ФНС России стала участником второго цикла программы OECD International Compliance Assurance Programme (ICAP 2.0), куда входят налоговые администрации ещё из 18 стран. Об этом говорится в сообщении службы.



ICAP - это добровольная программа, которая позволяет многонациональным корпорациям устранить неопределенность и обеспечить предсказуемость налогообложения сделок и предпринимательской деятельности в государствах - участниках программы.



ICAP - это новый формат международного сотрудничества в сфере налогообложения. Цель - повысить эффективность комплаенс-процедур многонациональных корпораций и использования ресурсов налоговых администраций за счет своевременного обмена позициями в отношении налоговых последствий совершаемых сделок.



Более того, выработка налоговыми администрациями совместных подходов в части трансфертного ценообразования, рисков постоянного представительства, а также других налоговых рисков в отношении внешнеторговой деятельности налогоплательщиков позволит снизить количество налоговых споров и взаимосогласительных процедур в будущем.



Многонациональная корпорация может обратиться в налоговую администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту нахождения материнской компании и обсудить возможное участие и условия программы.



"AK&M" от 26.12.2019