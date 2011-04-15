Региональные компании получат почти 1.9 млрд руб. на внедрение цифровых технологий. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) - оператор меры поддержки в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" - подвел итоги конкурсного отбора на получение грантов на внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе отечественных "сквозных" цифровых технологий.



Победителями конкурса стали 12 компаний и 13 заявок из семи регионов России. Среди них ПАО "КАМАЗ" и АО "Татэнерго" (Республика Татарстан), ООО "ЦЭБ" (Белгородская область), ООО "Самараавтожгут" (Самарская область) и другие. Все они получат почти 1.9 млрд руб. на реализацию своих проектов.



Заявки были поданы на получение гранта для внедрения проектов, созданных при помощи "сквозных" цифровых технологий: новых производственных технологий, технологий беспроводной сети, нейротехнологий и искусственного интеллекта, компонентов робототехники, а также сенсорики и квантовых технологий. Уровень готовности технологий (УГТ), которые будут внедрены в рамках проектов, - 7, 8 и 9.



"Цель предоставления грантов - стимулировать спрос региональных компаний на внедрение у себя решений в области "сквозных" цифровых технологий. В 2019 году на это будет выделено почти 1.9 млрд руб. Эта мера поддержки сохранится и в будущем, в 2020 и 2021 годах на неё планируется направить еще 15 млрд руб", - отметил министр цифрового развития, связи и массовой коммуникаций РФ Константин Носков, цитируемый в сообщении.



Оценка проектов осуществлялась по основным критериям: соответствие внедряемого решения дорожным картам развития "сквозных" цифровых технологий, влияние проекта на достижение целей и задач этих дорожных карт; отечественное происхождение внедряемых решений; обоснованность плана мероприятий проекта, сметы расходов на проект, достижимость заявленных в проекте результатов; социально-экономическая значимость проекта для субъекта РФ.



К процессу оценки заявок были подключены эксперты Фонда Сколково, МГУ, ВШЭ и компании "Экспертные технологии".



"Важнейшим этапом рассмотрения заявок на соответствие критериям конкурсного отбора является сутевая экспертиза проектов на предмет соответствия дорожным картам развития "сквозных" цифровых технологий. Для экспертизы требуются не только глубокие знания внедряемой технологии, но и способность оценить проектную команду, ресурсное обеспечение, бизнес-логику, экономические показатели проектов, выгоды и угрозы цифровой трансформации. Это основные требования к экспертам, которым фонд доверил проведение внешней независимой экспертизы проектов. В будущем мы бы хотели развивать собственные компетенции в области "сквозных" цифровых технологий и начать формировать свою экспертную панель", - рассказал гендиректор РФРИТ Дмитрий Крюков.



Реализация проектов начнется в 2020 году. На протяжении четырех лет Минкомсвязь России и РФРИТ будут осуществлять комплексную систему мониторинга и контроля проектов.



"Мы планируем реализовать подходы проектного менеджмента и дистанционного контроля. Санкционирование расходов, проверка отчетности, проведение контрольных мероприятий через личный кабинет, плановые и внеплановые выездные проверки ключевых этапов проекта. Кроме того, в течение года после реализации проекта будут осуществляться его постмониторинг и контроль достижения плановых результатов реализации проекта", - добавил Д.Крюков.



Всего для участия в конкурсе на получение грантов было подано 118 заявок. Наибольшее количество заявок было подано на внедрение новых производственных технологий - 43 заявки, нейротехнологий и искусственных систем - 33, а также робототехники - 11.



В конкурсном отборе приняли участие представители 40 регионов. Самое большое количество заявок было подано от представителей Татарстана (20), Москвы (14), а также Самарской и Ивановской областей (по шесть).



РФРИТ является фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. Он создан в соответствии с законом "О науке и государственной научно-технической политике". Учредителем РФРИТ является Российская Федерация.



"AK&M" от 26.12.2019