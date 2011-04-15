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26/12/2019
11:12

С.Шишкарев не связывает продажу доли Росатому и участие в покупке Трансконтейнера

Сергей Шишкарев не связывает продажу доли Росатому и участие в покупке Трансконтейнера. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как пояснил в интервью "Ъ" президент ГК "Дело" С.Шишкарев, переговоры с Росатомом, который в декабре купил 30% ГК "Дело", начались случайно: в связи с обсуждением стратегии Росатома по выходу на 15-е место среди контейнерных линий мира с использованием Севморпути.

"Никакого хитрого плана не было,- говорит он.- По сути, мы договорились об условиях вхождения Росатома в группу ещё в середине октября. Потом шли корпоративные процедуры Росатома, а параллельно - процесс по Трансконтейнеру, который мы двигать не могли, равно как и подстраивать что-то под него. Договорённость с Росатомом была достигнута, и сделка была бы заключена вне зависимости от результатов аукциона по приобретению доли в Трансконтейнере".

Также С.Шишкарев уточнил, что долю Росатом купил за деньги, а условия его вхождения "самые простые": "Росатом приобрёл 30% и стал миноритарным акционером. С Росатомом строятся нормальные акционерные отношения с соответствующим 30% набором прав и полномочий. Предусмотрено вхождение одного-двух человек в управляющие органы УК "Дело" и ключевых активов".

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.12.2019

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